Названы страны, которые готовы отменить ограничения, связанные с коронавирусом

Некоторые страны Европы готовы снять все коронавирусные ограничения или, по крайней мере, большинство из них. Это связано со снижением уровня заболеваемости коронавирусом на Европейском континенте.

В скором времени Великобритания, Норвегия, Нидерланды и Португалия могут отказаться от всех коронавирусных ограничений.

К примеру, Борис Джонсон объявил о создании программы, которая подразумевает адаптацию к жизни с коронавирусом. В рамках программы британцы будут сами защищать себя от болезни, а вот государство не будет ограничивать их свободу. По словам Джонсона, за последние два года удалось построить надежную систему защиты, которая может защитить поданных Соединенного Королевства.

Португалия также планирует объявить об отмене практически всех карантинных ограничений. К примеру, власти страны собираются разрешить всем гражданам посещать массовые мероприятия совершенно свободно. Также в скором времени могут быть отменены «зеленые паспорта».

Что касается Нидерладнов, то ограничения в этой стране должны быть сняты уже 25 февраля. В стране наблюдается снижения числа заболеваний коронавирусом и госпитализаций в связи с этим.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в ВОЗ предупредили о появлении самого опасного штамма коронавируса. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан заявил, что сейчас в мире сложились идеальные условия для того, чтобы сформировался самый заразный ми опасный штамм коронавируса.

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