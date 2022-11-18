Суд по МН17: Нидерланды вызывают на ковер российского посла

По словам министра иностранных дел, реакция россии на судебное решение «совершенно предосудительна, и мир переворачивается с ног на голову».

Министерство иностранных дел Нидерландов намерено вызвать посла российской федерации* в связи с «неприемлемой» реакцией кремля на вынесенный накануне приговор суда Гааги по делу МН17.

Об этом заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, сообщает Het Parool.

Министр заявил, что реакция россии «совершенно предосудительна, и мир переворачивается с ног на голову».

В ответ на приговор в мид россии обвинили суд Гааги в якобы нарушении «принципов беспристрастного правосудия в угоду политической конъюнктуре». Также россияне заявили о «серьезном репутационном ударе по всей судебной системе Нидерландов» и считают, что «прокуратура всячески пыталась представить дело по-другому».

Хукстра заявил, что россия «неправильно высказывается о правовой системе Нидерландов». Он подчеркнул, что россия сейчас нарушает все принципы международного права.

По словам дипломата, крайне важно, чтобы Нидерланды отреагировали на такие заявления мид рф и не пустили это на самотек.

Как сообщал Курсор, накануне Окружной суд Гааги признал, что Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Леонид Харченко виновны в уничтожении «Боинга» MH17 над Донбассом в 2014 году и убийстве 298 человек. Четвертого обвиняемого, подполковника запаса ВДВ Олега Пулатова, не признали виновным в использовании «Бука».

В постановлении суда сказано, что родственникам всех погибших должна быть выплачена компенсация за моральные страдания в размере 16 миллионов евро. Требование о компенсации к Пулатову предъявлять нельзя, потому что он не получил тюремный срок, уточнил суд.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!