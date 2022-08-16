Терапевт перечислила главные признаки высокого сахара в крови

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, какие признаки должны вызвать беспокойство, потому что они свидетельствуют о высоком уровне сахара в крови.

Медики рекомендуют регулярно следить за показателями своего сахара в крови, особенно людям в старшем возрасте. Некоторые симптомы могут указывать на то, что он повышен, в связи с этим возрастает и риск развития диабета.

Об этом сообщает издание Storinka.

Врач-терапевт Татьяна Романенко отметила, что сухость во рту, жажда и учащенное мочеиспускание могут свидетельствовать о высоком уровне глюкозы в крови и развитии заболевания.

Наряду с этими классическими симптомами при диабете также наблюдается усталость и астения, иногда появляются гнойники на коже. Также тревожным признаком иногда оказывается появление «мурашек», онемение пальцев и боли в мышцах — это уже относится к осложнениям диабета.

Татьяна Романенко советует всем, кто столкнется с такими симптомами, обратиться к врачу и пройти анализ крови на сахар. В дальнейшем эндокринолог подберет оптимальную терапию.

«Курсор» писал ранее, что инсулиннезависимый диабет, оказывается, возможно выявить по определенным признакам на пальцах рук и ног. Исследования врачей подтверждают, что если есть проблемы с содержанием сахара в крови, то рекомендуется обращать внимание на изменения пальцев.

Еще мы писали, что диабет может ускорить появление опасной болезни.