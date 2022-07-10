Топ-3 самых коварных знака Зодиака: от них можно ждать чего угодно

Эти люди зачастую способны на многое, лишь бы все было так, как они захотели.

Близнецы

Представители данного знака Зодиака по праву считаются самыми опасными. Все дело в том, что от природы у них два обличия, и они сами выбирают кому какое показывать.

Часто они могут быть подлыми, злыми, двуличными, распускать сплетни за спиной, но наиболее ярко у них выражено коварство. Поэтому строя с Близнецам какие-то планы, всегда следует быть внимательными и осторожными.

Скорпион

Второй знак, в общении с которым не помешает осторожность. Они могут манипулировать близкими, выдавать их секреты и обижать, если кто-то будет не согласен с их «величайшим» мнением. Скорпионы, как и Львы, очень властные и собственные, поэтому им крайне важно подчинить себе человека. Ради этого они готовы на все.

К слову, астрологи добавляют — Скорпионы способны на самое изощренное коварство.

Водолей

Водолеи отлично контролируют свои эмоции и безупречно ими «играют». Они могут изображать на публику любые чувства, не переживая их на самом деле. Звёзды предупреждают — уроженцы данного знака Зодиака способны нанести удар и предать причинившего им вред человека тогда, когда он меньше всего этого ожидает.

Они часто мстительны. Когда Водолеи обдумывают свой коварный план, они часто неразговорчивы и скрытны.