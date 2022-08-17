Трем знакам Зодиака сказочно повезет на этой неделе — астрологи

В этом списке оказались Овны, Львы и Стрельцы.

Овен

Эта неделя будет максимально удачной для любовных дел. Одиноким Овнам звезды сулят удачу и встречу с новым человеком. Возможно, этот человек станет для вас надежным партнером и верным спутником по жизни. А вот семейные представители этого зодиакального созвездия смогут решиться на более серьезный шаг. Если вы давно хотели завести ребенка, то эта неделя будет самой благоприятной.

Лев

В период с 15 по 21 августа Львы смогут осуществить свои мечты. Но чтобы у вас все получилось, нельзя сидеть, сложа руки. Середина августа сулит вам удачу и в делах, и в личной жизни. Что касается работы, то вам нужно поднажать. Возможен разговор с руководством о повышении заработной платы. Если говорить о любви, то вы будете купаться в счастье, радости и нежности. Ваша вторая половинка готовит вам приятный сюрприз.

Стрелец

Астрологи рекомендуют вам заняться новым делом, который принесет вам успех. Эксперты уверены, что вы сможете вырваться на новый уровень и заработка, и профессионализма. Для этого вам нужно не побояться рискнуть. Также эта неделя будет благоприятной для общения с родственниками и детьми. Есть шанс, что вы встретите свою вторую половинку.