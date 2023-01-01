Три самых полезных позы для здорового сна

Насколько полноценно вы отдохнете во время ночного сна зависит от того, в какой позе вы спите.

Медики рассказали о самых правильных и здоровых позах для сна. На первом месте, по словам специалистов, сон в положении на спине.

Об этом пишет healthline.

В этой позиции угроза развития болей в позвоночнике минимальна, снижается также желудочно-пищеводный или кислотный рефлюкс. Кроме того, в этой позе меньше всего риск образования морщин.

На втором месте, сон на боку. Он полезен для тех, кто страдает от болей в грудном отделе или шее. Кроме того, именно эта позиция помогает избавиться от ночного храпа.

Закрывает тройку здорового сна, позиция на животе. И хотя многие эксперты, не рекомендуют засыпать в такой позиции, но все же это самая комфортная позиция для психического здоровья. Сон на животе понижает тревогу и уровень депрессии.

Медики также назвали важные условия для полноценного и полезного сна. Итак, перед сном не наедайся на ночь и не пей много жидкости. Выбирай жесткий матрац. Не стоит свешивать голову с подушки, так как из-за этого вырастает кровяное давление.

Старайся спать, не подкладывая ладони под щеку, так как это ухудшает кровообращение и может вызывать отеки.

Ранее Курсор писал, что врач рассказала, почему перед сном полезно съедать ложку меда.