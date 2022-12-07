Три знака Зодиака могут вскоре стать жертвой мошенников: будьте очень осторожны

Этим людям важно быть максимально осторожными до конца года.

Астрологи рассказали о трёх знаках Зодиака, чьим представителям важно быть внимательными и бдительными весь декабрь. Эксперты говорят, что их попытаются обмануть и выманить деньги.

Об этом пишет УНИАН.

Лев

Могут быть странные звонки с подозрительными предложениями. Например, могут звонить аферисты и спрашивать личные данные. На это не стоит никак реагировать, и тем более не стоит называть им какую-то информацию о себе.

Козерог

Козероги захотят что-то купить, однако при выборе товара следует быть очень внимательными. Например, им захотят продать изделие с заводским браком, или какой-то товар по очень завышенной цене. Это нужно учитывать и не позволять себя обмануть.

Рыбы

Рыбы могут необдуманно вложить средства в какую-то авантюру. Например, это могут быть какие-то ставки в интернете. Высокий риск сыграет свою роль, и они потеряют сбережения.

Чтобы этого не случилось, астрологи советуют представителям этого знака Зодиака тщательно продумывать свои инвестиции.