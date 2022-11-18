Три знака Зодиака начнут жизнь с чистого листа в 2023 году: грядут большие перемены

2023 год станет временем перемен для трех уроженцев зодиакального круга – они начнут все с чистого листа, забыв о неприятностях. Звезды сулят им карьерный рост, большие успехи во всех сферах, настоящую любовь и много ярких эмоций.

По словам астрологов, в списке счастливчиков Львы, Весы и Козероги. Удача будет на их стороне, и самые смелые мечты начнут сбываться.

Об этом пишет santeplusmag.com.

Лев

Уроженцы этого знака, которые отличаются смелостью и решительности, смогут преодолеть все препятствия, которые возникали ранее на их пути. Для этого даже не придется прилагать очень больших усилий, все решится само собой. Львы изменят свой круг общения, избавившись от «токсических» людей и оставив в своем окружении только тех, кто по-настоящему близок. Появятся и новые карьерные перспективы – Львы могут получить повышение, что подтолкнет их к смене места жительства.

Весы

Весов ждут радикальные перемены в личной жизни – одинокие уроженцы знака найдут свою вторую половинку. Они будут много времени проводить вместе и, вероятно, отправятся в увлекательное путешествие. Уроженцы знака почувствуют себя по-настоящему счастливыми, ведь их заветные мечты сбудутся. В жизни начнется «белая полоса» – так что все получится.

Козерог

Козерогов ждут перемены в личной и профессиональной жизни. Уроженцы знака благодаря успешной реализации важного проекта совершат карьерный рывок и займут очень высокую должность. Забот у них будет много, но благодаря покровительству планет все получится. Козероги могут смело рисковать – удача будет на их стороне. Повезет и в личной жизни, они найдут человека, который будет разделять их взгляды на жизнь, и уже вскоре смогут сыграть свадьбу. Их ждет большое счастье и моменты, которые запомнятся навсегда.