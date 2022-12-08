Три знака Зодиака ждет болезненное расставание в декабре

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые уже в этом месяце могут разорвать отношения со своими вторыми половинками. Кого ждут любовные неудачи и как с этим справиться?

Об этом пишет УНИАН.

Скорпион

Для Скорпионов наступает неоднозначный период. С одной стороны усилится ваша коммуникабельность, а с другой — вы можете перейти черту в отношениях со своей второй половинкой. Вероятно, последнее время все обиды вы держали в себе, поэтому совсем скоро захотите выплеснуть негативные эмоции. Помните, что слово — не воробей, если вылетит — уже не поймаете. Думайте что и как говорите.

Рыбы

В декабре Рыбы могут решиться на серьезный шаг — разорвать отношения, которые уже давно не приносят никакого удовольствия. Ваша главная задача — тактично объяснить человеку, почему вы решили уйти. Не стоит ссориться, бить посуду, выяснять отношения и поливать друг друга грязью. Если вам сложно самостоятельно принять такое важное решение — обратитесь за помощью.

Дева

У вас также могут возникнуть проблемы в отношениях. Вы очень педантичный человек, который требует соответствовать идеалу. Однако вы забываете, что идеальных людей нет. Да и сами вы неидеальны. Поэтому либо учитесь принимать партнера таким, какой он есть, либо расставайтесь и живите в свое удовольствие.