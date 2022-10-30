Триггеры подагры: 5 продуктов, повышающих риск мочевой кислоты

При концентрации мочевой кислоты выше нормы образуются кристаллы, которые накапливаются и откладываются в различных органах. Постоянно повышенный уровень мочевой кислоты может привести к подагре – воспалению суставов.

Мочевая кислота — это химическое вещество, которое образуется, когда организм расщепляет пурины, вещества, обычно содержащиеся в организме и напитках. Вот некоторые продукты с высоким содержанием пуринов, которых следует избегать.

Сладкие напитки: безалкогольные напитки с добавлением сахара имеют высокое содержание фруктозы, что может значительно увеличить уровень мочевой кислоты и риск подагры. Исследование в журнале Seminars in Nephrology обнаружило связь между сладкими напитками и повышенным риском подагры. Подагра возникает, когда в организме слишком много мочевой кислоты.

Алкоголь: когда ваше тело расщепляет пурины, образуется мочевая кислота. Алкоголь является источником пуринов, которые могут увеличить риск образования мочевой кислоты. Но не все спирты одинаковы, в некоторых из них низкое содержание пуринов. Исследования показали, что пиво содержит наибольшее количество пуринов.

Мясо: красное мясо и субпродукты также могут повышать риск мочевой кислоты. И внутренние органы, и красное мясо содержат много пуринов и могут увеличить риск мочевой кислоты и спровоцировать приступ подагры. Лучше избегать этих продуктов, чтобы контролировать свое здоровье при подагре.

Морепродукты: не все, но некоторые морепродукты богаты пуринами. Например, холодноводных рыб, таких как тунец, лосось и форель, следует избегать. Они богаты пуринами и могут повышать уровень мочевой кислоты. Если вы не можете избежать их, ешьте их в умеренных количествах, чтобы избежать риска приступа подагры.

Некоторые овощи: цветная капуста, шпинат и грибы — некоторые овощи, которые могут увеличить риск мочевой кислоты. Хотя они могут не повышать уровень мочевой кислоты в такой степени, как продукты , упомянутые выше, они все же играют определенную роль. Так что лучше есть в меру.

Ранее Курсор писал, что ученые выяснили, сколько мыслей возникает в голове человека каждый день.