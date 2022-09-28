ЦАХАЛ предупредил о возможном ракетном обстреле из Газы

Утренняя операция в Дженине позволила ликвидировать террористов, готовивших новые акты насилия в стране. Силы безопасности предупредили о боевой готовности в связи с возможными обстрелами со стороны Газы.

На фоне событий сегодняшнего дня, когда военные сил безопасности провели ликвидацию террористов в Дженине, возможен ракетный обстрел из Газы по территории Израиля.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Ранее Курсор писал о столкновениях в Дженине: в сети показали последствия попадания противотанковой ракеты в дом. На кадрах, опубликованных палестинскими СМИ, видно, как дым поднимается из здания в Дженине после того, как израильские войска, как сообщили палестинские СМИ, выпустили по нему небольшие ракеты, что является частью военной тактики.

Также мы информировали, что Лапид прокомментировал операцию ЦАХАЛа в Дженине. Премьер-министр рассказал об успехах сил безопасности во время антитеррористической операции в Дженине и ликвидации дома боевика, стрелявшего в жителей Тель-Авива.

Напомним, редакция публиковала видео, как в Дженине вспыхнула ожесточенная перестрелка с участием ЦАХАЛа. «Силы безопасности в настоящее время действуют в районе лагеря беженцев Дженин. Подробности будут позже», — сообщили в ЦАХАЛе.

Кроме того, наш сайт сообщал, что завершено утверждение соглашения о зоне свободной торговли между Израилем и Южной Кореей. Корейский парламент одобрил торговое соглашение с Израилем, и ожидается, что оно вступит в силу в декабре. Это первое соглашение Израиля о зоне свободной торговли с азиатской страной.