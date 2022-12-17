Туристам рассказали, как избежать потери багажа в аэропорту

Отправляясь в другую страну, не хочется, чтобы что-то омрачало поездку, особенно потеря своих личных вещей в аэропорту. Но такие ситуации случаются. Поэтому нужно знать способы, которые помогут туристам избежать этой проблемы.

Советами поделилась эксперт по путешествиям и генеральный директор компании по присмотру за домами людей по всему миру Housesitmatch.com Ламия Уокер (Lamia Walker), передает Express.

По ее словам, нужно следить за маркировкой своего багажа. Однажды, одна из пассажирок едва не забрала ее сумку, потому что они были абсолютно идентичны, а ошибка обнаружилась только после открытия чемодана. После этой ситуации женщина покупает для своих вещей яркие багажные бирки, даже для сумки ноутбука. Можно к багажу прикрепите специальную бирку с указанием адреса, ФИО и телефона владельца.

Если хотите обойтись без бирок, то нанесите на чемодан опознавательные знаки, прикрепите к ручке яркую ленту, используйте оригинальный чехол.

Также туристам советуют выбирать для путешествия не дорогие чемоданы, поскольку брендовые вещи часто становятся приманкой для воров.

«Курсор» писал ранее, что делать туристу, если в аэропорту потерялся его багаж.

Еще мы писали, что номера в гостиничных отелях должны быть безопасным местом для туристов, но часто они становятся мишенью для грабителей. Туристам рассказали про способы, с помощью которых можно себя обезопасить.