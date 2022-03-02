Пережившие Холокост евреи Киева пожелали Путину смерти

Евреи, которые решили записать видеообращение, являются жильцами дома для пожилых лиц в Киеве и сейчас вынуждены прятаться в бомбоубежище от российских бомб.

Проживающие в Украине евреи, которые пережили Холокост и потеряли близких в Бабьем Яру, записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Они проживают в доме престарелых, а потому сейчас вынуждены прятаться в бомбоубежище от российских ракет и бомб.

Среди них Романова Валентина Иосифовна, Олег Яковлевич и Тамара Алексеевна. Они рассказали о себе, а также в своем обращении пожелали Путину смерти.

Ознакомиться с видео можно ниже:

Ранее редакция Курсора сообщала, что Беннет провел телефонный разговор с Зеленским.

Кроме того, наш сайт писал, что Украина заявила, что освободит российских военнопленных, если их матери приедут за ними.

Еще напомним, что мирные жители остановили колонну оккупантов к подъезду в украинский Энергодар.

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