Уберите эти 7 продуктов из своего рациона, если хотите белые зубы

Десны и зубы являются отражением вашего здоровья полости рта, и то, что вы едите, влияет на их здоровье.

Поговорка «Мы то, что мы едим» определенно применима к вашему здоровью полости рта. Хотя некоторые продукты могут помочь вам отбелить зубы, есть также продукты, которые окрашивают зубы и придают им желтый или коричневый цвет. Поэтому вы должны исключить их из своего рациона, чтобы иметь сияющую улыбку.

HealthShots связались с диетологом Дипти Локешаппа, чтобы выяснить, какие продукты вредны для здоровья полости рта и делают зубы желтыми.

1. Кофе и чай

Ваши любимые напитки, такие как чай и кофе, содержат дубильные вещества, которые могут вызывать прилипание красящих соединений к вашим зубам, что приводит к их желтому цвету. Кофе также очень кислый по своей природе, а кислые продукты вредны для здоровья полости рта. Вместо них пейте травяной чай, чтобы начать свой день!

2. Темная кола

Газированные напитки, такие как газировка и кола, имеют очень кислый pH, который может разрушить слой эмали, что может сделать ваши зубы более восприимчивыми к окрашиванию. Кроме того, химические вещества, которые придают этим напиткам аромат, также могут разъедать эмаль и способствовать разрушению зубов.

3. Сладости и конфеты

Все согласны с тем, что сахар — самый распространенный враг здоровья ваших зубов. Употребление сладостей и конфет, особенно темных сортов, таких как шоколад, может вызвать появление пятен.

4. Соевый соус

Вы можете добавлять в еду большое количество соевого соуса, но вашим зубам это явно не понравится. Содержащийся в нем темно-коричневый пигмент может окрасить зубы.

5. Цитрусовые и кислые продукты

Лимонные и кислые продукты, такие как помидоры или лимоны, богаты питательными веществами, но эти красочные съедобные продукты могут разрушить слой эмали при употреблении в чрезмерных количествах. Они также могут увеличить риск развития кариеса.

6. Черника, ежевика и гранаты

Хотя эти фрукты богаты антиоксидантами, они сильно пигментированы и могут вызывать появление пятен на зубах. Вы должны есть их в меру.

7. Красное вино

Будь то красное или белое, вино может быть причиной ваших сероватых зубов, с которых еще труднее удалить это желтое пятно. Кислота, содержащаяся в вине, может сказаться на ваших зубах, повредив эмаль и сделав ваши зубы более восприимчивыми к пожелтению.

Важно помнить, что эти продукты питания вызывают окрашивание только при избыточном употреблении. Поэтому следите за количеством, которое вы потребляете, чтобы защитить свои зубы.

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