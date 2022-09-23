Убивает молча: медики рассказали, как обнаружить «скрытое» онкологическое заболевание

18:11, Сегодня
Общество
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Фото: canva.com

Колоректальный рак — это коварное онкологическое заболевание, которое может годами развиваться без каких-либо явных симптомов.

Колоректальный рак является одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований в мире. И все же пациенты регулярно избегают тестов, которые могут спасти им жизнь и выявить рак толстой кишки на ранней стадии. Этот тест представляет собой колоноскопию.

Часто людибоятся этого скрининг-теста. Специалисты призывают побороть свой страх, так как вокруг колоноскопии возникло множество мифов, не имеющих ничего общего с реальностью.

Обследование занимает всего 20 минут и может проводиться под наркозом, в том числе в эндоскопических лабораториях. Колоноскопия спасает жизни, поскольку позволяет выявить ранние неопластические изменения, например, полипы.

«Колоноскопия является необходимым скрининговым тестом для людей, у которых нет никаких симптомов. Полипы, из которых может развиться рак, протекают бессимптомно. Избавление от них на раннем этапе означает, что рак вообще не развивается», — объясняет Тадеуш Тачиковски.

Помимо профилактических осмотров врачи призывают не забывать об устранении факторов, повышающих риск развития колоректального рака. К ним относятся: злоупотребление алкоголем, диета, богатая продуктами с высокой степенью переработки и продуктами животного происхождения, отсутствие физической активности, ожирение и избыточный вес, а также курение.

Ранее «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.

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