Убивает молча: медики рассказали, как обнаружить «скрытое» онкологическое заболевание

Колоректальный рак является одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований в мире. И все же пациенты регулярно избегают тестов, которые могут спасти им жизнь и выявить рак толстой кишки на ранней стадии. Этот тест представляет собой колоноскопию.
Часто людибоятся этого скрининг-теста. Специалисты призывают побороть свой страх, так как вокруг колоноскопии возникло множество мифов, не имеющих ничего общего с реальностью.
Обследование занимает всего 20 минут и может проводиться под наркозом, в том числе в эндоскопических лабораториях. Колоноскопия спасает жизни, поскольку позволяет выявить ранние неопластические изменения, например, полипы.
«Колоноскопия является необходимым скрининговым тестом для людей, у которых нет никаких симптомов. Полипы, из которых может развиться рак, протекают бессимптомно. Избавление от них на раннем этапе означает, что рак вообще не развивается», — объясняет Тадеуш Тачиковски.
Помимо профилактических осмотров врачи призывают не забывать об устранении факторов, повышающих риск развития колоректального рака. К ним относятся: злоупотребление алкоголем, диета, богатая продуктами с высокой степенью переработки и продуктами животного происхождения, отсутствие физической активности, ожирение и избыточный вес, а также курение.
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