Убивает молча: медики рассказали, как обнаружить «скрытое» онкологическое заболевание

Колоректальный рак является одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований в мире. И все же пациенты регулярно избегают тестов, которые могут спасти им жизнь и выявить рак толстой кишки на ранней стадии. Этот тест представляет собой колоноскопию.

Часто людибоятся этого скрининг-теста. Специалисты призывают побороть свой страх, так как вокруг колоноскопии возникло множество мифов, не имеющих ничего общего с реальностью.