Ученые: антибактериальное мыло увеличивает риск развития ожирения печени

Ученые обнаружили доказательства того, что противомикробный препарат триклозан, который часто добавляют при производстве мыла и других бытовых предметов, усугубляет ожирение печени у мышей, питающихся жирной пищей.

Широкое использование триклозана в потребительских товарах увеличивает его токсическое воздействие на печень людей. В этом убежден Роберт Тьюки, доктор философии, профессор кафедры фармакологии Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Он отметил, что исследование, которое он провел со своими коллегами, показало, что повсеместное присутствие триклозана вместе с высоким потреблением пищевых жиров, является отличным рецептом развития жирового гепатоза у мышей.

Исследовательская работа осуществлялась на мышах. Команда обнаружила, что воздействие триклозана на организм грызунов приводит к образованию опухоли печени. Это объясняется тем, что вещество влияет на белок, отвечающий за очищение организма от посторонних химических веществ.

В ходе научного эксперимента специалисты отобрали мышей с сахарным диабетом I типа, и кормили их пищей с высоким содержанием жиров. Предыдущие исследования уже показывали, что подобная диета может провоцировать неалкогольную жировую болезнь печени. В новом эксперименте мышей разделили на две группы, одну из которых дополнительно кормили триклозаном. По сравнению с мышами, получавшими только диету с высоким содержанием жиров, у грызунов, подвергшихся воздействию триклозана, заметно ускорилось развитие ожирения печени и фиброза.

У людей подобный недуг становится все более распространенным заболеванием, которое может привести к циррозу и раку печени. Факторами риска неалкогольной жировой болезни печени являются сахарный диабет и ожирение. Результаты нового исследования показали молекулярные системы, которые действуют одинаково как у мышей, так и у человека. Полученную информацию можно использовать для дополнительного изучения факторов риска неалкогольной жировой болезни печени и разработки мер предотвращения развития недуга.

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