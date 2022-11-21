Ученые нашли способ замедлить развитие диабета

Как выяснили специалисты, витамин D может замедлить развитие диабета второго типа, а также эффективен для профилактики заболевания.

Канадские эксперты из университета Лаваля (Канада) уверены, что витамин D может значительно замедлить развитие диабета второго типа, а также помочь людям с диагностированным преддиабетом.

Об этом сообщает Medicalxpress.

Добровольцы, задействованные в научном эксперименте, в течение полугода употребляли дозу витамина D, которая в пять-десять раз превышала норму. В конце эксперимента исследователи заметили улучшения у людей с предрасположенностью к возникновению диабета, а также у тех, кому недавно был поставлен этот диагноз.

Примечательно, что среди тех, у кого диабет был обнаружен давно, никаких изменений замечено не было. Это может быть связано с тем, что улучшение метаболической функции труднее обнаружить у лиц с длительным заболеванием или с тем, что для получения положительного эффекта требуется более длительное время лечения.

Ученые напоминают, что людям с диагнозом диабет, а также тем, кто имеет риски развития болезней, важно как можно скорее пересмотреть свое питание, избавиться от вредных привычек и регулярно заниматься физкультурой.