Ученые нашли способ замедлить развитие диабета

Канадские эксперты из университета Лаваля (Канада) уверены, что витамин D может значительно замедлить развитие диабета второго типа, а также помочь людям с диагностированным преддиабетом.
Об этом сообщает Medicalxpress.
Примечательно, что среди тех, у кого диабет был обнаружен давно, никаких изменений замечено не было. Это может быть связано с тем, что улучшение метаболической функции труднее обнаружить у лиц с длительным заболеванием или с тем, что для получения положительного эффекта требуется более длительное время лечения.
Ученые напоминают, что людям с диагнозом диабет, а также тем, кто имеет риски развития болезней, важно как можно скорее пересмотреть свое питание, избавиться от вредных привычек и регулярно заниматься физкультурой.