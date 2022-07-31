Ученые научились предсказывать риск смерти человека больше чем за десять лет

Свои выводы исследователи основывают на анализе образцов кала, отобранных еще в 2002 году и 15-летнем наблюдении за теми, у кого был взят анализ.
Об этом пишет NewAtlas.
Эксперты говорят, что четкая связь была обнаружена между микробами из семейства энтеробактерий и повышенным риском смерти от гастроэнтерологических и респираторных причин.
Отмечается, что ученые уже не в первый раз отмечают корреляцию повышенного количества энтеробактерий с раком кишечника и воспалительным заболеванием кишечника. Однако, все еще не установлено, является ли эта связь причинно-следственной.
“Данные, использованные в этом исследовании, впервые делают возможным изучение долгосрочного влияния на здоровье микробиоты кишечника человека на уровне населения”, — сказал Теему Нииранен, один из авторов исследования.
Эксперты отмечают, что для окончательного установления связи между продолжительностью жизни человека и бактериями в кишечнике, необходимо провести дополнительные исследования. Тем не менее, как подчеркивают они, это первое исследование, которое указывает на связь состава микробиоты с продолжительностью жизни.
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