Ученые научились собирать воду из воздуха

Ученые опубликовали статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, демонстрирующую более эффективный способ сбора воды, вдохновленный плотоядным растением.

Технологии предстоит пройти долгий путь, прежде чем она будет готова для использования человеком. Ученые надеются однажды создать портативное устройство, которое люди смогут использовать для доступа к чистой воде во время ее нехватки.

«Мы пытаемся получить воду везде, в любое время и в любом месте. Это наша цель», — сказал Дай, доцент кафедры машиностроения UTD.

Дай заинтересован в децентрализованном водоснабжении: обеспечении людей водой, в которой они нуждаются, без использования регулируемых городом водоочистных сооружений и резервуаров. Последние 10 лет он изучает сбор воды, надеясь улучшить доступ к чистой воде, используя естественный процесс, называемый конденсацией. Когда в жаркий день вынести стакан с холодной водой на улицу, на краю стакана могут образоваться крошечные капельки воды. Теплый водяной пар в воздухе притягивается к холодному стеклу и охлаждается или конденсируется в эти капли.

Дай и его лаборатория стремились собирать воду, используя аналогичный подход. Если бы они могли охлаждать поверхность, притягивая к ней теплый водяной пар, они могли бы сконденсировать воду в капли и собрать ее. Одна из проблем, замедляющих современные технологии сбора воды, заключается в том, что когда капли воды образуются на поверхности, им некуда деваться. Они накапливаются на поверхности, замедляя образование новых капель. Дай и его лаборатория разработали новое решение этой проблемы, которое собирает капли воды подобно тому, как плотоядное растение-кувшин пожирает насекомых.

Использование Даем каналов для повышения эффективности сбора воды не было тщательно изучено в существующих исследованиях. Предстоит проделать еще много работы, прежде чем его технология станет доступной для покупки.

Система сбора воды Dai основана на том, что ее поверхность остается холодной, чтобы втягивать теплый водяной пар для конденсации. Это требует энергии, особенно для производства достаточного количества воды, чтобы поддерживать водный баланс семьи во время ее нехватки. Эта технология также основана на наличии пара в воздухе для производства воды, а это означает, что ее может быть сложнее использовать в более жарком и сухом климате.

Теперь, когда в лаборатории Дая есть основы технологии, его команда работает над тем, чтобы выяснить, как они могут упаковать ее в нечто масштабируемое и доступное. Дай также видит применение своей работы в таких системах, как кондиционирование воздуха, где извлечение паров из воздуха может помочь контролировать влажность в помещении.

