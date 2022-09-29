Ученые назвали 10 самых серьезных угроз для человечества: могут привести к его гибели

Global Challenges Foundation опубликовала расширенный доклад про самые серьезные угрозы, с которыми может столкнуться человеческая цивилизация в будущем. Он включают и существующие сегодня угрозы, и потенциальные.

Исследователи говорят, что человечество обязано задуматься и сделать что-нибудь для исправления ситуации, так как пока еще есть время, чтобы найти возможные способы решения проблем.

Многие угрозы, упомянутые в нашем списке, стали результатом технологических и жизненных обстоятельств, а другие существуют еще со времени образования нашей планеты и появления человечества.

Ядерная война

По всему миру находятся военные базы, на которых установлены системы ядерных ракет, и это несмотря на то, что страны стремятся уменьшить его количество на планете. Война в Украине и непредсказуемое поведение страны-агрессора рф убеждают в том, что ядерная война более реальна, чем это было раньше. Если, кто-то один нажмет на кнопку, то мир обречен. Тем, кто выживет в результате атаки, не выжить в сложившейся после ядерного удара экологической ситуации.

Кардинальные климатические изменения

За последние десятилетия климат переживает резкие изменения, и исследователи считают их одними из самых серьезных угроз для человечества. По всему миру проводятся международные конференции по этим вопросам, где правительства многих стран обсуждают угрозы и способы выхода из такой ситуации, но все, что они заявляют, не выполняют. Если произойдут изменения климата, то это приведет к голоду, засухам, массовым миграциям людей, повышению уровня мирового океана, в результате чего многие территории станут необитаемыми. Последствия изменения климата особенно остро отразятся на жизни бедных государств. Шанс такого развития событий исчисляется 0,01% и произойти это может за следующие 200 лет.

Экологические катастрофы

Ученые уже давно предупреждают о том, что исчезают многие виды животных и растений. Наш способ жизни и способ жизни животных зависят от сложной экосистемы, и если виды начинают исчезать, то это становится катализатором для необратимых процессов, которые негативно отразятся на нас в будущем и уже в настоящем. Даже ограниченные территорией экологические катастрофы имеют общепланетарные последствия.

Гибель глобальной системы

Речь идет о крахе всемирной экономической и политической систем в результате принятия неправильных решений в этих областях, истощении ресурсной базы Земли и военных конфликтах. Если подобное случится в одном уголке Земли, то последствия затронут и остальную часть планеты. Исследователи заявляют об угрозе тоталитаризма, который может стать реальной угрозой сегодня.

Супер вулкан

В истории человечества имели место масштабные извержения вулканов, которые стали причиной экологических и антропогенных катастроф. Извержение Везувия привело к гибели города Помпеи и его жителей. 3000 лет назад в результате извержения вулкана погибла минойская цивилизация. Супер вулкан сможет выбросить в атмосферу столько пепла, что на Земле начнется изменение климата, как в результате ядерного взрыва. Шанс, что такое может произойти, составляет 0,0001%.

Глобальная пандемия

В последние годы все чаще стали тревожиться о причине гибели человечества в результате глобальных эпидемий. Свидетельством чему можно назвать большое количество умерших от птичьего гриппа, который начался в Азии и распространился по всему миру довольно быстро. Также стоит вспомнить и о SARS в 2003 году. Как не парадоксально, но технический прогресс, в частности всемирная транспортная система, стал причиной быстрого распространения болезней по всему миру и гибели миллионов людей. Если люди не смогут справиться с такими инфекционными заболеваниями, то население планеты резко сократится. Потенциально это возможно, так как исследователи дают шанс в 0,0001%.

Падение астероида

Одной из версий гибели динозавров 65 миллионов лет назад является удар о землю большого астероида. Исследователи утверждают, что астероид диаметром до 5 км в среднем падает на Землю каждые 20 миллионов лет. В результате такой катастрофы погибнут страны, дестабилизируются политическая и экономическая системы, изменится климат и выжить будет невозможно. Такому развитию событий исследователи дают шанс 0,00013%.

Синтетическая биология

С тех пор как человек научился производить болезнетворные микроорганизмы, которые попадают в окружающую среду, существует риск, что это может сыграть злую шутку с человечеством и уничтожить его и экосистемы. Террористы особенно озабочены вопросом использования биологического оружия. Генная инженерия приведет к мутациям и к неспособности нашего организма бороться с патогенными микроорганизмами. Шанс развития подобных событий – 0,01%.

Искусственный интеллект

Создание сложных роботов и компьютеров, несомненно, имеет большое значение для прогресса человечества, но также это может привести к конфликту искусственного интеллекта и человека. Пока человек управляет роботами, но может все измениться. Есть военные роботы, которые могут регенерировать и питаться, используя все материалы, что есть вокруг. Такие киборги могут реально угрожать жизни цивилизации, так как имеют высшую степень выживаемости. Шансы очень велики – от 0 до 10%. Да что там роботы, простые пылесосыи те уже нападают на хозяев.

Неизвестные причины

Мы не можем знать все, и исследователи предполагают, что могут произойти события, которые станут причиной гибели человечества. Возможно, это будет атака инопланетной цивилизации, возможно, опыты ученых, которые приведут к гибели цивилизации. Например, влияние аэрозолей на окружающую среду ранее не было известно людям, а сегодня все осознают его. В будущем могут произойти сегодня неизвестные события, которые уничтожат человечество и даже планету. Шанс развития подобной ситуации оценивается исследователями в 0,1%.