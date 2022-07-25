Ученые назвали безопасные дозы алкоголя для всех возрастов

Алкоголь особенно вреден в молодом возрасте, считают ученые. В идеале, спиртные напитки вообще стоит исключить из рациона или, хотя бы, употреблять их очень умеренно.

Специалисты говорят, что наибольшую часть населения, которая принимала опасное количество алкоголя, составляют мужчины в возрасте 15 — 39 лет. В частности, для этой возрастной группы алкоголь несет наибольший риск для здоровья. По словам экспертов, употребление алкоголя составляет 60% травм — это и автомобильные аварии, и даже самоубийства и убийства.

Об этом пишет The Lancet.

Иными словами, до этого возраста безопасной дозы не существует.

Рекомендуемое количество алкоголя для людей в возрасте 15 — 39 лет составляет 0,136 стандартного напитка в день.

Также один стандартный напиток определяется как 10 граммов чистого спирта, что эквивалентно небольшому бокалу красного вина (100 мл) с содержанием алкоголя 13%, банки или бутылку пива (375 мл) 3,5% крепости.

При этом ученые еще раз рассказали, что алкоголь категорически запрещен подросткам. Он поражает головной мозг. Особенно губительно алкоголь действует на организм подростка, у которого еще не завершился процесс формирования.

Второй после мозга в организме алкоголем поражается печень, в которой происходит его расщепление. Также алкоголь пагубно влияет на пищевод и желудок, нарушая выделение и состав желудочного сока. Спирт отравляет также на бронхи и легкие, они становятся ослабленными.К тому же в крови из-за алкоголя снижается защитное свойство крови, замедляется движение эритроцитов, которые разносят кислород в организме человека, ухудшается свойство свертывания крови.

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