Ученые назвали доступный продукт, защищающий от болезни Альцгеймера

Группа американских и индийских ученых выяснила, что природное соединение фенхол, содержащееся в листьях базилика, может защитить мозг от болезни Альцгеймера.

Результаты их работы публикует ScienceDaily.

Ученые говорят, что лечебный эффект этой зелени вызван тем, что особые компоненты растения активно влияют на микробиом кишечника. А его работа, в свою очередь, тесно связано с работой мозга.

В ходе исследования авторы изучали взаимодействие между мозгом и кишечником на молекулярном уровне, чтобы определить, как это может повлиять на снижение когнитивных способностей. Ученые выяснили, что фенхол снижает уровень нейротоксичности мозга. Если говорить простыми словами, то это вещество стимулирует определенный рецептор, после чего тот начинает активно бороться с накоплением токсичных соединений в мозге.

Таким образом, изучив этот сложный процесс, ученые пришли к выводу, что регулярное употребление базилика может защитить ваш мозг от возрастных ограничений и существенно снизить риски развития болезни Альцгеймера.

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