Ученые назвали главные составляющие долголетия японцев

Ученые смогли найти ответ на вопрос, почему жители Японии живут дольше, чем представители других народов. Изучение подобного феномена началось еще в XX веке, но найти ответ исследователи смогли только сейчас.

Специалисты Центра изучения общества и здоровья в Национальном центре исследований онкологии пояснили, в чем особенность японцев и почему в среднем они живут дольше чем, например, европейцы.

Свои выводы ученые представили в докладе.

Ученые проанализировали многолетние исследования и пришли к выводу, что все довольно просто. Японцы, начиная с малых лет, привыкли употреблять исключительно полезную пищу и вести активный образ жизни, уделяя особое внимание своей физической форме.

Известно, что граждане этой страны всегда употребляют большое количество рыбы и морепродуктов, что обусловлено географическим расположением Японии. Подобная пища содержит в себе большое количество жирных кислот Омега-3, йод и фосфор.

Как и представители других государств, японцы любят сладости. При этом они знают меру, потому всегда едят их в минимальном количестве. Кроме того значительная часть традиционных японских десертов содержит небольшой объем сахара, и отличается низкой калорийностью. Шоколад и даже мороженое производят на основе риса. Но, несмотря на это, они предпочитают есть фрукты, нежели сладости. В каждом японском доме всегда можно увидеть редьку, капусту, яблоки, мандарины, виноград, дыню.

Есть еще один секрет. Японию многие в мире ассоциируют с ее чайными традициями. Местные жители в основном пьют зеленый чай. Нередко они заваривают чашечку этого напитка и перед тем, как лечь спать. Благодаря полезным свойствам зеленого чая снижается риск раннего старения организма и набора лишних килограммов, объясняют ученые.

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