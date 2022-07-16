Ученые выяснили, как влияют на человека занятия спортом по выходным дням

Международная группа ученых смогла выяснить, что занятия спортом по выходным дням на самом деле ничем не отличаются от каждодневных тренировок, если распределять нагрузку правильно.

О новом исследовании пишет медицинский журнал JAMA Internal Medicine.

По словам экспертов, спортсмены, которые занимаются каждый день, а также те, кто тренируется лишь по выходным дням, имеют одинаковые показатели по смертности от всех причин и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Как оказалось, главное для спортсмена – соблюдать еженедельно рекомендуемые нормы физической нагрузки. То, сколько дней человек занимается в неделю, – неважно.

Конечно же, факт того, что люди, которые вообще не занимаются спортом, имеют больший шанс умереть от болезни сердца, также снова подтвердился.

Также редакция Курсора сообщала, что ученые определили витамин, который помогает сжигать жир.

Кроме того, наш сайт писал, что диетологи назвали завтрак, который замедляет ваш метаболизм. Речь идет о готовом смузи из различных фруктов.

Еще напомним, что диетологи назвали утренний напиток, улучшающий пищеварение. По словам специалистов, если у человека есть тяга к кофеину по утрам, то кофе можно заменить альтернативными напитками.