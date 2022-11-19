Ученые назвали ежедневную норму потребления овощей и фруктов

Специалисты выяснили, что для обеспечения продолжительной и здоровой жизни ежедневно нужно съедать две порции фруктов и три порции овощей.

Диетологи из США разработали рекомендации по здоровому питанию для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Результаты исследования обнародовали в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation.

Специалисты утверждают, что регулярное и достаточное потребление фруктов и овощей снижает риск хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак, которые являются главными причинами преждевременной смерти.

Результаты исследования показали, что ежедневное употребление пяти порций фруктов и овощей связано с самым низким риском смерти. При этом увеличение дозы не демонстрировало дополнительной пользы.

Долголетие наиболее часто фиксировали у тех, кто употреблял две порции фруктов и три порции овощей ежедневно. Ученые назвали это сочетание «формулой пять в день». К таким выводам ученые пришли на основе анализа данных двух исследований 1984-2014 годов – Исследования здоровья медсестер и Исследования медицинских работников, в которых приняли участие более 100 тысяч человек.

Кроме того, в обзор были включены данные о потреблении фруктов и овощей, а также уровне смертности из 26 исследований, проводившихся в 29 странах Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии. Таким образом, специалисты суммарно проанализировали данные более двух миллионов человек.

Эксперты подчеркнули, что не все фрукты и овощи одинаково полезны. Так, крахмалистые овощи, такие как картофель, горох и кукуруза, а также фруктовые соки не снижают риск смерти от всех причин или конкретных хронических заболеваний. При этом наиболее полезны зеленые листовые овощи, включая шпинат, салат и капусту, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, такие как цитрусовые, ягоды и морковь.

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Помимо этого, врач назвала симптомы, указывающие на заболевания нервной системы.