Ученые назвали напиток, частое употребление которого значительно продлевает жизнь

Значительно продлить жизнь человека может всего лишь один стакан коровьего молока в день. К такому выводу пришли ученые из Редингского университета (Великобритания).
Об этом сообщает британская газета express.
Специалисты собрали данные о состоянии здоровья двух миллионов жителей Соединенного Королевства и США и выяснили, что молоко сокращает риск ишемической болезни сердца на 14%.
Вместе с тем, данный напиток снижает уровень холестерина, отмечают эксперты.
При этом, отмечает исследователь Вимал Карани, те, кто пьет молоко, как правило, имеют более высокий индекс массы тела. Однако не существует каких-либо доказательств, что употребление напитка может быть связано с риском появления диабета.
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