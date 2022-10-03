Ученые назвали напиток, частое употребление которого значительно продлевает жизнь

Специалисты собрали данные о состоянии здоровья двух миллионов жителей Соединенного Королевства и США. И пришли к выводу, что люди, которые регулярно пьют молоко, живут дольше.

Значительно продлить жизнь человека может всего лишь один стакан коровьего молока в день. К такому выводу пришли ученые из Редингского университета (Великобритания).

Об этом сообщает британская газета express.

Специалисты собрали данные о состоянии здоровья двух миллионов жителей Соединенного Королевства и США и выяснили, что молоко сокращает риск ишемической болезни сердца на 14%.

Вместе с тем, данный напиток снижает уровень холестерина, отмечают эксперты.

При этом, отмечает исследователь Вимал Карани, те, кто пьет молоко, как правило, имеют более высокий индекс массы тела. Однако не существует каких-либо доказательств, что употребление напитка может быть связано с риском появления диабета.

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