Ученые назвали неожиданную пользу чая: убережет от болезней

12:08, Сегодня
Общество
чашка чая фото
Фото: pixabay.com

Употребление чая существенно снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, уверены ученые.

Употребление чашки чая или горсти ягод в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые Университета Западной Австралии.

Об этом сообщает Live Science.

Специалисты проанализировали данные о 53 тысячах человек, которые приняли участие в долговременном исследовании, запущенным в 90-е годы. Добровольцы заполняли опросники пищевого поведения, в которых они указывали, какие продукты они ели и как часто.

За здоровьем испытуемых следили в течение 23 лет. По истечению этого периода у 12 тысяч участников появились нарушения в работе сердца.

Оказалось, что добровольцы, которые употребляли в день около 500 миллиграммов флавоноидов, имели более низкий риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических артерий.

При этом нужное количество флавоноидов, обладающих противовоспалительными свойствами, содержится в чашке чая, чернике и других продуктах. Однако курение и употребление алкоголя увеличивают количество флавоноидов, необходимое для достижения благотворного эффекта.

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