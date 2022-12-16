Ученые назвали неожиданную пользу чая: убережет от болезней

Об этом сообщает Live Science.
За здоровьем испытуемых следили в течение 23 лет. По истечению этого периода у 12 тысяч участников появились нарушения в работе сердца.
Оказалось, что добровольцы, которые употребляли в день около 500 миллиграммов флавоноидов, имели более низкий риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических артерий.
При этом нужное количество флавоноидов, обладающих противовоспалительными свойствами, содержится в чашке чая, чернике и других продуктах. Однако курение и употребление алкоголя увеличивают количество флавоноидов, необходимое для достижения благотворного эффекта.
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