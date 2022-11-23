Ученые назвали неожиданную причину набора лишнего веса

Набор жира может происходить из-за нарушения сна. Причем, причиной может стать не только его недостаток, как считалось ранее, но и чрезмерный ночной отдых.

Американские медики заявили, что набор лишнего веса связан не только с малой физической активностью и неправильным питанием, но и с режимом сна.

Об этом сообщила газета Express.

Ученые акцентировали на том, что здоровью и фигуре вредит как недосыпание, так и чрезмерный сон. Потому желательно ежедневно спать не менее и не более 6-8 часов.

Эксперты в ходе своей научной работы выявили четкую связь между пятью или менее часами сна каждую ночь и значительным увеличением жира вокруг внутренних органов. Примечательно, что в исследовании принимали участие люди моложе 40 лет, так что речь о возрастном наборе веса не идет.

Ученые также установили, что более восьми часов сна связаны с увеличением висцерального жира, который, в свою очередь, повышает риск метаболического синдрома, способствующего развитию сердечных заболеваний.

В связи с этим врачи рекомендуют спать каждую ночь от шести до восьми часов, поддерживать регулярную физическую активность умеренной интенсивности (не менее 30 минут) и сбалансированно питаться.

Ранее Курсор писал, что ученые заявили, что целеустремленность может продлить жизнь.