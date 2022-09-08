Ученые назвали неожиданный побочный эффект утреннего кофе

Люди чаще всего пьют по утрам именно этот напиток. В связи с этим ученые решили узнать, действительно ли стоит так делать.

В эксперименте были задействованы 26 человек. Несколько ночей подряд они спали по 5 часов. Половина участников каждое утро выпивала по 2 чашки обычного кофе, а остальные пили его без кофеина.

Об этом пишет podrobnosti.

При этом ученые изучали их реакцию, проверяли память и продуктивность в моменты выполнения заданий.

По окончанию исследования стало известно, что та группа, которая пила кофе с кофеином, имела намного лучшие результаты, чем другая.

В то же время все добровольцы говорили о постоянном ощущении сонливости на протяжении всего дня. Это свидетельствует о том, что кофе не дает заряд энергии на длительный срок и не может обеспечить крепкий сон. О негативных последствиях этого высказался доктор медицинских наук Крис Винтер.

Частое нарушение сна провоцирует появление проблем со здоровьем, в том числе и регулярную сонливость, снижение функциональности иммунной системы и даже ожирение, отметил специалист.

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