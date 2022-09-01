Ученые назвали первое заметное изменение в организме при деменции

Качество сна может меняться в течение всей жизнь под влиянием внешних факторов. Но когда это происходит резко, без видимых на это причин и длится достаточно долго, это может быть одним из симптомов деменции.

Деменция проявляется в виде физических изменений в головном мозге, которые негативно влияют на память, настроение и поведение человека. Частой причиной деменции является болезнь Альцгеймера. От этого недуга нет лекарства, но, тем не менее, замедлить его развитие можно при ранней диагностике и выборе эффективных в данной ситуации методов лечения.

При развивающейся деменции человек может испытывать желание спать днем, в то же время ночью у него возникает бессонница и чувство тревоги. На более поздних стадиях режим сна и бодрствования может сбиваться до такой степени, что больной больше не может отличить ночное время суток от дня. Периодически подобные симптомы могут проходить.

Чем сильнее развивается болезнь, тем больше хочется спать. Нарушения в работе головного мозга в будущем приводят к тому, что человек становится ослабленным. Страдающий деменцией человек каждый день испытывает ухудшение своего состояния. Даже самые простые задачи могут оказаться трудновыполнимыми. Пациент не сможет нормально общаться, самостоятельно принимать пищу и даже понимать, что происходит вокруг него. Чтобы справиться с подобными симптомами, он будет пытаться спать большую часть дня.

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