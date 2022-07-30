Ученые назвали популярный завтрак, который может стать причиной развития рака

Часто на завтрак люди любят есть омлет или яичницу. Ученые провели исследование и связали потребление большого количества яиц с повышенным риском развития рака.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition.

В частности, в данном исследовании приняли участие эксперты из разных стран мира. Эксперты подтвердили связь между холестерином, который содержится в яйцах, с повышенным риском смерти от определенных заболеваний. В том числе сердечных болезней и рака.

Ученые проанализировали 55 научных работ, в которых были опубликованы данные о почти 2,8 миллионов человек.

Результаты исследования показали, что каждое потребленное яйцо увеличивает риск смерти от сердечного заболевания на 7%, а от рака на целых 13%.

Кроме того, в группе риска находятся те люди, которые съедают в среднем половину яйца в день или добавляют этот продукт в свой рацион три раза в неделю.

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