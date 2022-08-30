Ученые назвали привычки, которые продлят жизнь

Ученые уверены, что если привить себе правильные привычки, можно увеличить срок жизни, причем на несколько десятилетий.
Зачастую предписания известны всем — вести активный образ жизни, правильно питаться и избавиться от вредных привычек.
Но есть еще несколько простых привычек, которые ученые советуют себе привить. Так, специалисты советуют не употреблять вчерашнюю еду, поскольку она негативно влияет на организм, слабеющий с каждым годом. Так, например, не стоит употреблять в пищу салат, приготовленный накануне.
Внимательное отношение к приготовлению пищи тоже входит в список благоприятных привычек, оказывающих положительное влияние на организм. Наряду с этим, ученые рекомендуют исключить из рациона питания витаминные и биологические добавки к пище.
Эти продукты увеличивают вероятность развития ряда заболеваний, включая рак и онкологические процессы. Вместо них стоит налегать на овощи и фрукты. Если люди прислушаются к научному мнению и пересмотрят рацион питания, проблем со здоровьем у них не будет, уверены специалисты.
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