Ученые назвали самые полезные способы борьбы с бессонницей

Медики советуют прогонять бессонницу а не лекарствами, а проверенными безопасными методами. Таких есть несколько и они довольно действенны.

Чтобы лучше засыпать, медики советуют не менее чем за час до сна постараться оградить себя от внешних раздражителей, например, не стоит играть в видеоигры, решать сложные рабочие и бытовые вопросы.

Чтобы помочь организму расслабиться, можно принять теплую ванну, почитать книгу или посмотреть приятный фильм. Также заснуть помогают небольшие прогулки на свежем воздухе и занятия йогой. Все это поможет не только улучшить качество сна, но и снизит уровень стресса. А это, в свою очередь, ведет к укреплению организма и его защиты перед болезнями.

Перед сном лучше отказаться от плотного ужина. Если вы голодны, можно выпить стакан кефира, съесть персик, абрикос, нежирный творог или йогурт. За два часа до сна не рекомендуется кушать высококалорийных и жирных блюд. Продукты, богатые клетчаткой и крахмалом, тоже не подойдут для вечернего перекуса.

Также перед сном не рекомендуются активные физические нагрузки – прыжки, поднятие штанги, бег и так далее, лучше отложить до утра.

Врачи напоминают: нарушение сна ведет к различным проблемам, как физическим, так и психологическим. Потому если вам долго не удается справиться с бессонницей — стоит как можно скорее обратиться к специалисту.

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