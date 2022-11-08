Ученые назвали вещество, снижающее риск самоубийства

Ученые провели масштабное эпидемиологическое исследование при участии более 860 тысяч человек и установили, что доступный и безопасный препарат может вдвое снизить риск попытки суицида.

Об этом сообщает Jama.

Согласно результатам нового исследования, фолиевая кислота, являющаяся безрецептурным препаратом, может снизить риск суицидальных попыток на 44%. Она относится к витаминам группы В и так же известна как «витамин В9».

Он доступен почти по всех аптеках и активно назначается людям, которые имеют анемию, гастроэнтерит, радиационные поражения и прочее. Ученым давно известно об этом лекарстве, благодаря чему он хорошо изучен и почти не имеет побочных эффектов.

Последний фактор является выгодным отличием фолиевой кислоты от психофармакологических средств (антидепрессантов и нейролептиков), которые обычно используют при риске самоубийства или после неудачной попытки суицида (в случае депрессивного и другого психического расстройства).

Учитывая эти факторы, позитивное влияние доступного препарата на вероятность самоубийства оказалось для исследователей сюрпризом. Еще до исследования им было известно о связи фолиевой кислоты и уменьшения частоты суицидальных попыток, но лишь в ходе недавних экспериментов было установлено, что риск снижается на целых 44%.

Это исследование является крайне важным, потому что самоубийство – одна из наиболее распространенных причин смерти. Около 1,4% смертей на всей планете связаны с суицидом. То есть, на 100 тысяч смертей в год приходится 11,6 человек, совершивших самоубийство.

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