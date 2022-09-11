Ученые обнаружили две экзопланеты, одна из которых может быть обитаемой

На близкой орбите вокруг холодной, тусклой звезды ученые обнаружили и подтвердили наличие двух скалистых экзопланет, одна из которых находится на удобном расстоянии от звезды, известном как обитаемая зона.

Для дальнейшего определения природы экзопланеты потребуются последующие наблюдения, но открытие является захватывающим, предполагая, что в окрестностях Солнца могут ожидать открытия еще больше таких миров.

Исследование было опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

Даже если экзопланета непригодна для жизни, миры в обитаемой зоне относительно редки, особенно каменистые. Так что, в любом случае, это открытие является важной точкой данных для характеристики населения этих экзопланет.

Две экзопланеты были обнаружены в результате наблюдений телескопа НАСА TESS, занимающегося поиском экзопланет. Глядя на маленькую красную карликовую звезду LP 890-9 (также известную как TOI-4306), он уловил слабые, регулярные провалы в звездном свете, характерные для экзопланеты, вращающейся между нами и звездой, проходы, известные как транзиты, имеет период обращения 2,7 дня.

Транзитные данные могут многое рассказать нам об экзопланете. Во-первых, факт ее существования. Тогда есть орбитальный период. И, основываясь на том, насколько тускнеет звездный свет, ученые также могут сделать вывод о диаметре экзопланеты. Но, чтобы подтвердить обнаружение и получить больше данных об экзопланетах, требуется больше наблюдений с использованием разных инструментов.

«Это наблюдение, особенно важно в случае относительно холодных звезд, таких как TOI-4306, которые излучают большую часть своего света в ближнем инфракрасном диапазоне, а для у которого TESS имеет довольно ограниченную чувствительность», — объясняет астроном Летиция Делрез из Льежского университета в Бельгии.

Она и ее команда использовали телескопы консорциума SPECULOOS (Поиск обитаемых планет, затмевающих сверххолодные звезды), чувствительные к длинам волн ближнего инфракрасного диапазона, излучаемым TOI-4306. Транзитные данные, полученные в ходе этих наблюдений, подтвердили существование экзопланеты, названной LP 890-9b. Затем команда искала экзопланеты, которые TESS могла пропустить, и нашла второй мир, немного более удаленный от звезды, чем LP 890-9b. Эта экзопланета, названная LP 890-9c, имеет период обращения 8,4 дня.

Другие данные, в том числе измерения лучевой скорости, которые определяют гравитационное притяжение экзопланеты к звезде и, таким образом, определяют их массу, позволили команде подробно охарактеризовать две экзопланеты.

Хотя две массы не были измерены, данные о лучевой скорости дали ученым верхний предел массы для обеих экзопланет. LP 890-9b примерно в 1,32 раза больше диаметра Земли и в 13 раз больше ее массы. LP 890-9c примерно в 1,37 раза больше диаметра Земли и в 25 раз больше ее массы.

Эти измерения согласуются с плотностью каменистых миров, таких как Земля, Марс и Венера , а не газовых или ледяных миров, таких как Юпитер или Нептун. Это означает, что экзопланеты можно классифицировать как суперземли — каменистые миры, которые больше Земли и меньше Нептуна.

По словам ученых, после системы TRAPPIST это второй наиболее многообещающий потенциально пригодный для жизни мир.

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