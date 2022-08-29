Ученые рассказали, может ли Земля покинуть нашу Солнечную систему

Астрономы заявляют, что планеты в том виде, в каком они существуют сейчас, находятся на стабильных орбитах вокруг Солнца, но может произойти событие, которое все изменит.

В рассказе Лю Цысиня «Блуждающая Земля» (впервые опубликовано в китайском журнале «Мир научной фантастики» в июле 2000 г.) Цысин описывает сценарий, в котором лидеры планеты соглашаются вытолкнуть Землю за пределы Солнечной системы, чтобы избежать неминуемой солнечной вспышки, которая, как ожидается, уничтожит все планеты земной группы. Эта история, конечно, основана на фантастике, но может ли Земля когда-нибудь действительно покинуть Солнечную систему?

«Это очень маловероятно», — сказал Live Science в электронном письме Маттео Чериотти, аэрокосмический инженер и преподаватель космических систем в Университете Глазго в Великобритании.

Однако, как объяснил Чериотти, «маловероятно» не означает, что это «невозможно», и предложил способ, которым это теоретически можно было бы сделать.

«Земля может быть смещена со своей орбиты под действием массивного межзвездного объекта, пролетевшего через межзвездное пространство и вошедшего в Солнечную систему и проходящего близко к Земле. В этом близком столкновении, известном как «пролет», Земля и объект обменялись бы энергией и импульсом, и орбита Земли была бы нарушена. Если бы объект был быстрым, массивным и достаточно близким, то орбита Земли бы изменилась и вышла за пределы Солнечной системы», — сказал он.

Тимоти Дэвис, старший преподаватель физики и астрономии Кардиффского университета в Великобритании, согласился с тем, что Земля теоретически может быть вытеснена из Солнечной системы, и имеет собственную гипотезу о том, как это могло произойти.

«Планеты в том виде, в каком они существуют сейчас, находятся на стабильных орбитах вокруг Солнца. Однако, если Солнце столкнется с другой звездой, гравитационные взаимодействия этих тел могут нарушить эти орбиты и потенциально привести к тому, что Земля быть выброшенным из Солнечной системы», — сказал Дэвис Live Science в электронном письме.

Однако Дэвис отметил, что хотя этот сценарий осуществим, крайне сомнительно: «Такие звездные встречи довольно редки. Например, мы знаем, что звезда Глизе 710, по астрономическим меркам, должна подойти довольно близко к Солнцу примерно через миллион лет, но даже этот пролет вряд ли повлияет на планеты».

«Энергия, необходимая для того, чтобы убрать Землю с ее орбиты и выбросить ее из Солнечной системы, настолько велика — эквивалентна секстиллиону (единица с 21 нулем после нее) мегатонных ядерных бомб, которые взорвутся одновременно, поэтому это кажется маловероятным», — заявил Дэвис.

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