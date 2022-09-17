Ученые обнаружили смертельный грибок, который меняет форму, проникая в ткань мозга

Ученые выяснили, что патогенный грибок Cryptococcus neoformans на самом деле меняет размер, как только попадает в организм, увеличивая вероятность заражения.

В дикой природе грибок можно найти в самых разных средах обитания, таких как гниющая древесина или птичий помет. Он демонстрирует такую ​​же универсальность внутри тела после вдыхания, перемещаясь из легких через кровоток в другие органы.

Попав в организм человека, патоген может быть причиной ряда проблем со здоровьем, в том числе редкого, но потенциально смертельного грибкового менингита, сопровождающегося отеком головного мозга.

Исследование опубликовано в журнале Cell Host & Microbe.

Новые результаты, основанные на исследовании на мышах, в конечном итоге могут помочь разработать более эффективное лечение против этого грибка.

«Клетки криптококка в легких очень разнообразны, имеют разный размер и внешний вид. Когда мой аспирант показал мне фотографии однородности клеток мозга, я был шокирован. Это предполагает, что есть какая-то очень веская причина, по которой только эта популяция клеток проникает так далеко в тело», — говорит патологоанатом Джессика Браун из Университета Юты. «Итак, когда мой аспирант показал мне фотографии однородности клеток мозга, я был шокирован».

Уже зная, что грибок может вырасти в 10 раз больше своего нормального размера в легких, ученые решили попытаться выяснить, почему клетки определенного размера были обнаружены так глубоко на территории хозяина. Заражая мышей C.neoformans различных размеров, исследователи обнаружили, что самые маленькие клетки, как правило, попадают в мозг.

Команда также обнаружила изменения на поверхности более мелких клеток и различия в генах, которые были активны в этих грибах. Исследователи предполагают, что эти «семенные клетки» являются не просто уменьшенными версиями грибка, а чем-то совершенно другим. Эти изменения, вероятно, вызваны фосфатом, согласно экспериментам ученых. Мало того, что фосфат высвобождается из клеток-хозяев при повреждении тканей во время инфекции, этого элемента также много в птичьем помете. Это, по-видимому, является катализатором способности грибка изменять форму, что может помочь ему заразить своих хозяев и достичь мозга.

«Мы думаем, что селективное давление со стороны экологических ниш, таких как голубиное гуано, каким-то образом способно придать C.neoformans способность заражать млекопитающих», — говорит Браун.

В экспериментах на мышах эти зародышевые клетки смогли добраться до мозга за считанные дни. Исследователи утверждают, что способ, которым грибок способен так быстро адаптироваться к различным средам, является ключом к его успешному распространению по организму.

Ученые заявили, что следующие шаги заключаются в том, чтобы установить, что такое же уменьшение происходит и у людей, и найти лекарства, которые могут блокировать этот процесс и предотвращать повреждение тела C. neoformans.

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