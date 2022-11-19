Ученые обнаружили способ похудеть, употребляя жирную пищу

Ученые из университета в Индии выяснили особые свойства черного перца, употребление которого в пищу даже с жирной едой способствует похудению.
Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition and Metabolism.
В конце 22-й недели у подопытных зверей из экспериментальной группы увеличилась нежировая масса тела, повысились минеральная насыщенность костной ткани и минеральная плотность костей. Кроме того, гелиотропин помог сократить уровень сахара в крови грызунов уже через 60 минут после употребления альдегида. Исследователи пришли к выводу, что гелиотропин помогает управлять некоторыми генами, связанными с ожирением, и может быть использован в качестве препарата для похудения.
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Помимо этого, врач назвала симптомы, указывающие на заболевания нервной системы.