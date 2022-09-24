Ученые объяснили, почему опасно есть в кафе и ресторанах

Люди, которые чаще едят в кафе и ресторанах, больше подвержены воздействию вредных для организма химических веществ, чем те, кто готовит еду дома

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона установили, что в еде, приготовленной не дома, может быть больше фталатов.

По словам Ами Зоты, доцента кафедры здравоохранения окружающей среды и профмедицины школы общественного здоровья Milken Institute при университете, фталатовы представляют собой соли и эфиры фталевой кислоты и способствуют нарушению работы гормонов и появлению различных заболеваний.

Зота и ее коллеги взяли за основу данные Национального исследования здоровья и питания населения, проведенного в США с 2005 по 2014 год. Более чем 10 тысяч участников попросили вспомнить, где и что они ели в последние сутки. Свыше 60 процентов сообщили, что ели не дома.

После этого специалисты анализировали связи между тем, чем эти люди питались, и количеством фталатов в их организме. Выяснилось, что у людей, которые чаще обедали в кафе и ресторанах, чем дома, уровень этих веществ был выше почти на 35 процентов.

Больше всего воздействию фталатов оказались подвержены подростки (уровень этих веществ у них был на 55 процентов выше, чем у тех, кто ест дома). Ученые также выяснили, что некоторые продукты, в частности чизбургеры и другие виды сэндвичей, были связаны с увеличением количества фталатов в организме, но только в том случае, если их купили в кафе или ресторане.

Эксперты также отмечают, что фталаты содержатся во многих предметах, которые используются в ресторанах и кафе, в том числе в перчатках, в которых готовят еду, в пищевых контейнерах и различной кухонной технике.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.