Ученые объяснили, почему после перенесенного COVID-19 не у всех возвращается обоняние

Команда Медицинского центра Дьюкского университета объяснила, что причина, по которой обоняние остается сниженным или вовсе отсутствует после COVID-19, связана с продолжающейся иммунной атакой на клетки обонятельного нерва в носу.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Translational Medicine.
Исследователи проанализировали образцы обонятельного эпителия из 24 биопсий. 9 из них принадлежали пациентам с длительной потерей обоняния после COVID-19. Анализ показал, что воспалительный процесс с участием иммунных Т-клеток сохранялся в носу несмотря на то, что вирус SARS-CoV-2 отсутствовал.
Кроме того, количество обонятельных нейронов было уменьшено, вероятно, из-за повреждения деликатной ткани в результате воспаления.
Ученые предполагают, что аналогичные биологические механизмы вызывают и другие длительные последствия ковида, включая общую слабость, одышку и туман в голове. Впрочем, даже после длительной иммунной атаки нейроны сохраняют некоторую способность к восстановлению. Команда продолжает работу в лаборатории и надеется, что модулирование аномального иммунного ответа поможет людям хотя бы частично восстановить обоняние.
Ранее Курсор писал, что эксперты предупреждают о новом симптоме COVID-19, на который не обращают внимания. Возникает новый доминирующий симптом, и большинство людей ошибочно принимают его за обычную простуду.
Также ученые раскрыли механизм проникновения SARS-CoV-2 в кровеносные сосуды. Коронавирус заражает клетки респираторного эпителия, а затем распространяется в другие органы через кровеносные сосуды.