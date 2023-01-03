Ученые объяснили, почему после перенесенного COVID-19 не у всех возвращается обоняние

Большинство пациентов после перенесенного ковида начинают различать запахи в течение одной-двух недель после острой фазы инфекции. Но есть люди, нюх которых не восстанавливается.

Команда Медицинского центра Дьюкского университета объяснила, что причина, по которой обоняние остается сниженным или вовсе отсутствует после COVID-19, связана с продолжающейся иммунной атакой на клетки обонятельного нерва в носу.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Translational Medicine.

Исследователи проанализировали образцы обонятельного эпителия из 24 биопсий. 9 из них принадлежали пациентам с длительной потерей обоняния после COVID-19. Анализ показал, что воспалительный процесс с участием иммунных Т-клеток сохранялся в носу несмотря на то, что вирус SARS-CoV-2 отсутствовал.

Кроме того, количество обонятельных нейронов было уменьшено, вероятно, из-за повреждения деликатной ткани в результате воспаления.

Ученые предполагают, что аналогичные биологические механизмы вызывают и другие длительные последствия ковида, включая общую слабость, одышку и туман в голове. Впрочем, даже после длительной иммунной атаки нейроны сохраняют некоторую способность к восстановлению. Команда продолжает работу в лаборатории и надеется, что модулирование аномального иммунного ответа поможет людям хотя бы частично восстановить обоняние.

Ранее Курсор писал, что эксперты предупреждают о новом симптоме COVID-19, на который не обращают внимания. Возникает новый доминирующий симптом, и большинство людей ошибочно принимают его за обычную простуду.

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