Ученые объяснили, почему стоит ложиться спать раньше 12 ночи

Группа американских ученых проанализировала данные нескольких исследований и заявила, что человек должен ложиться спать не позднее 12 часов ночи, потому что после полуночи разум начинает функционировать иным образом.

Об этом сообщает издание «Вокруг света».

Исследователи отметили, что человека, если он засыпает позднее 12 часов ночи, могут беспокоить пугающие мысли, кошмары, которые могут даже перерасти в опасную зависимость. А все дело в том, что послу полуночи мозг начинает функционировать иным образом, и в голове начинают дрейфовать беспокойные мысли. На первый план выходят отрицательные эмоции, опасные идеи становятся более привлекательными, а запреты ослабевают.

Ученые отметили, что тело и разум Homo sapiens работают по 24-часовому циклу, а циркадные ритмы влияют на наши эмоции и поведение. Днем организм настроен на активность, а ночью — на сон.

В древности ночь была временем для отдыха, но еще она была связана у человека с риском стать жертвой диких животных, нападающих в темноте. Поэтому у нашего вида закрепилось повышенное внимание к негативным раздражителям — именно ночью оно усиливается, чтобы быть готовым отразить опасность.

Эксперты отметили, что между 12 и 6 часами утра риск самоубийств в три раза выше, а случаев передозировки наркотиками — в почти пять раз. Это связано с дефицитом сна и ночными неврологическими изменениями.

«Курсор» писал ранее, как лучше спать, чтобы выглядеть моложе.