Ученые опровергли связь бустерной дозы Pfizer со случаями миокардита

Почти год назад противники мРНК- вакцины против COVID-19 подняли большой шум из-за предполагаемых серьезных и широко распространенных случаев миокардита в результате вакцинации. Теперь израильские исследования раз и навсегда опровергли тот факт, что такой побочный эффект был обычным и серьезным.

Исследование было опубликовано в журнале Circulation Американской кардиологической ассоциации.

Миокардит — воспаление сердечной мышцы (миокарда). Воспаление может снизить способность сердца перекачивать кровь, и это состояние может вызвать одышку, боль в груди и учащенный или нерегулярный сердечный ритм (аритмии).

Вирусная инфекция является одной из причин миокардита, но иногда его провоцирует реакция на лекарства или общее воспалительное состояние. Тяжелый миокардит ослабляет сердце, так что остальная часть тела не получает достаточного количества крови. Сгустки могут образовываться в сердце, что приводит к инсульту или сердечному приступу.

Новое исследование показало, что риск развития миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 19 лет составляет один на 15 000 после третьей дозы вакцины Pfizer-BioNTech, и случаи заболевания были редкими и легкими.

Исследование, подробно описывающее поствакцинальный миокардит в Израиле после введения первой и второй доз вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19, было недавно опубликовано Минздравом Израиля.

Уровень заболеваемости миокардитом был низким и в основном у молодых мужчин после второй вакцинации против COVID-19, что предполагает потенциальную связь между вакциной и миокардитом. Результаты вызвали обеспокоенность по поводу возможности усиления миокардита после бустерной дозы, поэтому этот новый анализ был сосредоточен на риске миокардита после бустерной дозы.

«Важно понять связь между этим редким сердечным заболеванием и вакцинами против COVID-19, чтобы мы могли отслеживать распространенность миокардита и уделять особое внимание тем, кто подвергается наибольшему риску», — сказал ведущий автор исследования профессор Дрор Меворах, специалист по внутренним болезням и заведующий отделением иммунологии-ревматологии Медицинского центра Университета Хадасса в Эйн-Керем в Иерусалиме. Он также является председателем комитета министерства здравоохранения по выявлению миокардита как побочного эффекта мРНК-вакцин.

Несколько предыдущих исследований и отчетов органов общественного здравоохранения по всему миру, в том числе Центров по контролю и профилактике заболеваний США, выявили возможную связь и потенциально повышенный риск миокардита после получения мРНК-вакцины против COVID-19, что вызвало значительный научный, политический и общественный резонанс.

С 31 июля по 5 ноября 2021 года почти 4 млн взрослых израильтян получили бустерную дозу вакцины Pfizer, около половины (48,7%) из которых были мужчины. Были оценены данные о состоянии здоровья для всех зарегистрированных случаев миокардита после получения прививки. Кардиолог и ревматолог рассмотрели и классифицировали данные.

Исследователи обнаружили, что после 30-дневного наблюдения был зарегистрирован только 91 случай миокардита, в том числе 35 случаев, которые произошли в течение первых 30 дней после введения бустерной дозы COVID-19 (третьей дозы) вакцины Pfizer-BioNTech. 28 случаев миокардита были вероятными или подтвержденными, а 18 случаев произошли в течение первых семи дней после введения бустерной дозы вакцины Pfizer-BioNTech. Все 28 случаев миокардита были клинически определены как легкие, и люди выздоравливали в среднем в течение трех с половиной дней в больнице.

Среди всех возрастных групп риск развития миокардита у мужчин был почти в девять раз выше, чем у женщин.

Мужчины в возрасте от 16 до 19 лет подвергались наибольшему риску: у шести из 100 000 человек развился миокардит, за ними следовали мужчины в возрасте 20-24 лет (5,21 случая на 100 000), 30-39 лет (1,81 случая на 100 000) и 25-29 лет (0,79 случая на 100 000). Различия в рисках значительно уменьшились между второй и третьей дозами вакцины для обоих полов и всех возрастных групп.

Авторы считают, что есть два возможных объяснения изменений. Во-первых, люди, у которых развился миокардит после второй дозы вакцины против COVID-19, не получили третью прививку, что в Израиле является медицинской мерой предосторожности. Вторым возможным объяснением является интервал времени между дозами. По словам Мевораха, первая и вторая дозы вводятся с интервалом примерно в три недели, но время между второй дозой и ревакцинацией составляет от 20 до 24 недель.

Ученые считают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше объяснить, что может предрасполагать молодых мужчин к развитию миокардита после вакцины против COVID-19, и задействованные патофизиологические механизмы.

Ранее Курсор писал, что медики назвали основные симптомы миокардита. Миокардит, если его не лечить, может привести к серьезным осложнениям со здоровьем, таким как сердечная недостаточность.

Напомним, что эксперты установили, что вакцины от COVID-19 повышают риск возникновения опасного заболевания. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) признали, что вакцины от коронавируса повышают риск возникновения миокардита.