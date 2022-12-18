Ученые открыли новые планеты-близнецы, которые покрыты водой

Исследователи продолжают изучать космическое пространство, и за последнее время открыли множество экзопланет. Еще в 2014 году космический телескоп «Кеплер» обнаружил три планеты, вращающиеся вокруг звезды Kepler-138. Но только сейчас благодаря Хабблу ученые смогли поближе с ними «познакомиться».

Об этом пишет Space.

Две из открытых планет, как полагают исследователи, очень похожи друг на друга и могут быть водными мирами. Они немного превосходят по размеру нашу Землю, но расположены от нас на расстоянии в 218 световых лет, в созвездии Лиры. А третья планета напоминает Марс.

Как рассказал Бьорн Беннек из Монреальського университета (Канада) раньше считалось, что планеты, которые чуть больше нашей Земли, в основном состоят из камня и металлов, но эти две планеты полностью покрыты водой. Но это пока только предположение.

Ученые считают, что температура на поверхности этих двух водных миров составляет немного больше, чем 100 градусов Цельсия и у них толстая и плотная атмосфера, которая состоит из пара. Но в любом случае вода под этой атмосферой имеется, хоть она и весьма горячая.

«Курсор» писал ранее, что ученые рассказали про экзопланету, которая расположена в 41 световом году от нашей Земли. Ее назвали 55 Cancri e (или Янсен) и она покрыта раскаленной магмой.

Еще мы писали, что астрономы регулярно открывают и исследуют новые экзопланеты. Небесное тело, которое было названо HD-114082b, привлекло особое внимание ученых из-за того, что оно имеет свойства, не соответствующие моделям формирования планет-гигантов.