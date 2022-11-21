Ученые предупредили: сон рядом с телефоном подвергает опасности ваше здоровье

В лучшем случае, в течение дня вы будете чувствовать себя уставшим и сонным. Но могут быть последствия и хуже…

Ученые в ходе анализа ряда уже готовых исследований выяснили, что около половины (48%) респондентов спят ночью рядом со своими телефонами. По мнению экспертов, это большая ошибка. Ученые утверждают, что телефон не должен находиться рядом с кроватью.

Об этом пишет Тechlikethis.

Проведенный специалистами системный обзор 20 исследований, который показывает, что существуют доказательства того, что использование электронных устройств и доступ к ним перед сном могут быть связаны с ухудшением качества и количества сна, а также с повышенной сонливостью в течение дня.

Это означает, что если ваш телефон находится на расстоянии вытянутой руки от вашей кровати, вы, скорее всего, будете спать менее глубоко и в течение более короткого промежутка времени. Это влияет на то, насколько хорошо вы можете думать и функционировать в течение дня.

Даже наличие мобильного телефона в спальне может увеличить вероятность неблагоприятных исходов сна, уверяют эксперты.

Больше всего страдают подростки, которые каждую неделю теряют от восьми до девяти часов сна из-за гаджетов. Эксперты предупреждают, что, помимо прочего, недостаток сна может привести к депрессии. Данные исследования сотен подростков показали, что подростки, которые использовали социальные сети перед сном, имели больше проблем со сном, что тесно связано с более высоким уровнем депрессии.

«Курсор» писал ранее, что бег является одним из самых популярных видов физической активности, которая приносит здоровью неоценимую пользу, в частности сердечно-сосудистой системе.