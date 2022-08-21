Ученые предупредили: телевизор провоцирует образование тромбов

Эксперты говорят, что длительный просмотр телевизора часто прямо связан с рядом разнообразных проблем со здоровьем. Потому советуют дозировать просмотр фильмов и передач.

Научные сотрудники из Университета Вермонта в ходе исследования выяснили, что венозная тромбоэмболия — довольно распространенное явление среди людей, которые часто смотрят телевизор. Образование сгустков крови в венах часто появляется у людей среднего и старшего возраста.

В научном испытании эксперты проанализировали данные о состоянии здоровья более чем 15 тысяч человек. Возраст добровольцев составил от 45 до 64 лет. Было установлено, что риск развития венозной тромбоэмболии у тех, кто любит смотреть целыми днями телевидение, в 1,7 раза больше, нежели у остальных людей, не страдающих от телевизионной зависимости.

Кстати, у участников исследования, которые выполняли рекомендуемую норму физической активности, но всё равно смотревшие телевизор часто, риск венозной тромбоэмболии был выше в 1,8 раза.

В связи с этим ученые рекомендуют не смотреть телевизор вовсе или ограничить его просмотр. Вместо этого эксперты советуют заниматься спортом, правильно питаться, чаще гулять и посещать развлекательные и культурные мероприятия. По словам профессионалов, это убережёт от заболевания и прочих проблем со здоровьем.

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