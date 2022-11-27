Ученые предупреждают, что ураганы набирают силу

Новое исследование показало , что из-за условий окружающей среды, которые вызывают все более сильные штормы — с изменением климата в качестве основной причины — Атлантическое побережье США становится рассадником быстро усиливающихся ураганов.

Исследование Министерства энергетики, опубликованное в рецензируемом научном журнале Geophysical Research Letters, показало, что ураганы становятся более влажными и усиливаются быстрее из-за повышения температуры воды. Исследователи говорят, что эта тенденция, вероятно, сохранится.

«Наши результаты имеют большое значение для жителей прибрежных районов, а также для лиц, принимающих решения и политиков. И это относится не только к Атлантике. Это происходит в нескольких известных прибрежных регионах по всему миру», — сказал климатолог и соавтор исследования Картик Балагуру.

Недавний ураган, обрушившийся на Флориду, является одним из самых сильных и разрушительных в истории США, хотя он также является частью тревожной тенденции — увеличения силы ураганов.

Над более теплой землей атмосферное давление ниже, тогда как над более прохладной землей или водой оно относительно выше. Воздух с более высоким давлением может дуть вглубь суши к более теплым областям с более низким давлением. Вращение Земли направляет эти ветры в циклоническом, закручивающемся направлении, вызывая то, что ученые называют «завихренностью» — вращательное движение воздуха, которое происходит на самом низком уровне земной атмосферы. Это крутящееся движение вытягивает влажный воздух у поверхности Земли в атмосферу.

Ураганы часто называют «тепловыми двигателями», постоянно всасывающими теплый влажный воздух и преобразующими его энергию в разрушительные ветры. Эта энергия исходит от конденсации водяного пара. Когда водяной пар конденсируется, он высвобождает энергию в виде тепла. По мере того, как влажный воздух поднимается внутри ядра урагана и остывает к вершине, водяной пар конденсируется и выделяет тепло, тем самым нагревая окружающий воздух и заставляя его подниматься дальше — процесс, который усиливает ураган.

«Прибрежная среда стала абсолютно более благоприятной для ураганов у атлантического побережья, и это очень согласуется с усилением ураганов, которое мы наблюдаем в регионе», — сказал Балагуру.

Используя модели, которые показывают, какие последствия могут возникнуть в мировой экономике, основанной на ископаемом топливе, исследователи обнаружили, что одни и те же условия будут продолжать усугубляться, увеличивая вероятность более влажных и быстро развивающихся штормов в 21 веке.

Эти все более резкие перепады температуры между сушей и морем могут возникать и в других прибрежных районах. Климатолог объяснил, что хотя их исследования были сосредоточены только на Северном полушарии, можно было бы ожидать, что то же самое произойдет и на побережье Южного полушария.

Ранее Курсор писал, что в Антарктиде нашли самую старую морскую ДНК. Ученые в ходе исследования получили фрагменты органического материала, так называемого sedaDNA (осадочная древняя ДНК), а также заполучили образцы древних диатомовых водорослей.

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