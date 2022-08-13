Эксперты составили список самых опасных бытовых предметов

Учёные составили список предметов, которые следует менять как можно чаще, иначе в них будут скапливаться опаснейшие микробы.

Специалисты говорят, что одним из самых грязных предметов в нашем доме являются зубные щетки. Их необходимо менять минимум раз в три месяца — это при условии, что у человека нет проблем с зубами или деснами. Если же вы приболели простудным или инфекционным заболеванием, сразу после появления первых симптомов следует поменять щётку.

Об этом пишет grodno24.

Могут быть опасны и расчески для волос. Вы даже не представляете, сколько бактерий в них скапливается за год использования. А ведь иногда люди пользуются ими по несколько лет. Так делать не стоит. Очищать нужно не реже раза в неделю, а выкидывать в мусорное ведро и покупать новую — по меньшей мере раз в год.

Не менее опасны домашние тапочки. Срок их службы составляет всего полгода. А если вы заразились грибком, то поменять тапки следует немедленно.

Рассадником бактерий и микробов является губка для мытья посуды. За семь дней она становится самым злейшим вашим врагом. Ведь в неё попадают не только остатки продуктов, но и бактерии с рук, которые люди приносят с улиц и других помещений.

Также в списке опасных бытовых предметов находится матрас. Его нужно менять раз в восемь лет. Также стоит задуматься о смене ковра раз в пятилетие, раз в полгода менять пластиковые пищевые контейнеры, раз в год — полотенца, не реже раза в три года — подушки.

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