Ученые рассказали, как свет влияет на расстройства настроения

Согласно данным, более 300 миллионов человек во всем мире страдают от глубокой депрессии.

Новое рецензируемое исследование Университета Брауна обнаружило новую информацию о том, как свет влияет на настроение человека.

Исследование финансировалось Национальным институтом здравоохранения и премией исследовательского института Alcon, отделением биологии и медицины Университета Брауна, Национальным институтом психобиологии Израиля и Канадской стипендией Бантинга.

Команда стремилась определить, обнаружен ли у людей нейронный путь, регулирующий настроение, который соединяет светочувствительные ганглиозные клетки сетчатки в глазах с префронтальной корой головного мозга (ПФК). Исследование проводилось совместно с учеными Еврейского университета в Иерусалиме.

Используя функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), исследователи смогли сделать вывод, что существует функциональная связь между воздействием света и активностью мозга, опосредованной префронтальной корой.

«Результаты нашего исследования показывают функциональную связь между воздействием света и когнитивными и аффективными реакциями, опосредованными префронтальной корой», — сказал ведущий автор исследования профессор Санес.

Санс объяснил, что результаты эксперимента имеют значение для понимания расстройств настроения, таких как сезонное аффективное расстройство и большое депрессивное расстройство.

«Выявление этого пути и понимание его функции может напрямую способствовать разработке подходов к лечению депрессии либо с помощью фармакологических манипуляций, либо неинвазивной стимуляции мозга в выбранных узлах пути, либо с помощью целенаправленной терапии ярким светом», — добавил Санес.

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