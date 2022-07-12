Медики рассказали, как преодолеть хроническую бессонницу

На сон могут влиять компьютеры, телевизоры, видеоигры, смартфоны или другие экраны непосредственно перед сном. Кроме того, причиной плохого сна могут стать неправильные продукты или напитки, употребленные вечером.

Эксперты выяснили несколько факторов, которые чаще всего становятся причиной проблем со сном.

Об этом пишет podrobnosti.

Сытный ужин часто становится причиной бессонницы. Лучше перед сном легко перекусить, ведь слишком много еды может повлечь ощущение неудобства во время лежания. Также можно чувствовать изжогу, обратный поток кислоты.

Лекарства. Употребление большого количества лекарств перед сном может нарушать сон. Кроме того, некоторые антидепрессанты, обезболивающие, лекарства против аллергии и простуды, а также препараты для похудения, содержат кофеин и другие стимуляторы, которые могут нарушить сон.

Такие состояния, как хронические боли, рак, диабет, болезни сердца, астма, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, гиперактивная щитовидная железа, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера негативно влияют на сон.

Кофеин, никотин и алкоголь. Кофеиновые напитки являются стимуляторами, их употребление второй половине дня или вечером может помешать заснуть ночью.

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