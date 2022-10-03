Ученые рассказали, может ли астероид уничтожить Землю

Доминируя на Земле более 160 млн лет, динозавры встретили свою гибель благодаря гостю из космоса. Около 66 млн лет назад астероид размером не менее 10 км в диаметре нанес миру динозавров сокрушительный удар, вызвав землетрясения, цунами, извержения вулканов и климатические катастрофы, которые вскоре привели к вымиранию 75% всех живых существ. Но при всем этом осталась сама Земля.

Статья была опубликована на Live Science.

Означает ли это, что наша планета невосприимчива к астероиду Армагеддон? Если ужасного астероида, убивающего динозавров, недостаточно, чтобы положить конец миру, то что для этого нужно? Может ли космический камень на самом деле уничтожить всю Землю — и насколько большим он должен быть?

Короткий ответ: вероятно, потребуется камень размером с планету, чтобы разрушить нашу планету. Но потребуется гораздо меньше времени, чтобы уничтожить жизнь на Земле — во всяком случае, большую ее часть.

«Объект больше Марса столкнулся с Землей в начале своей истории и создал Луну, не разрушив Землю», — сказал Брайан Тун, профессор атмосферных и океанических наук в Колорадском университете в Боулдере, изучавший столкновения с астероидами.

Тун имеет в виду гипотезу гигантского удара — научную теорию, которая предполагает, что планета размером с Марс по имени Тейя столкнулась с Землей 4,5 млрд лет назад, выпустив в космос залп каменных обломков, которые в конечном итоге слились в нашу Луну.

Ученые предполагают, что вместо того, чтобы уничтожить нашу планету, часть ядра и мантии Тейи слилась с нашей собственной, оставаясь под ногами в грядущие эпохи, когда развилась первая жизнь. Эксперты расходятся во мнениях относительно того, было ли это древнее столкновение лобовым или просто скользящим ударом, но нет никаких сомнений в том, что если бы в то время на Земле было что-то живое, Тейя уничтожила бы его. (Ученые считают, что жизнь могла появиться уже 4,4 млрд лет назад, через несколько миллионов лет после удара Тейи).

Как показывает массовое вымирание нептичьих динозавров, требуется гораздо меньше, чем планета-изгой, чтобы серьезно испортить жизнь на Земле, даже если сама планета останется. НАСА считает любой космический камень потенциальной опасностью, если он имеет диаметр не менее 140 метров и вращается на расстоянии 7,4 млн км от Земли. По данным НАСА, удар такой скалы может стереть с лица земли целый город и опустошить землю вокруг него.

«Столкновение с более крупным камнем, шириной не менее 1 км, вероятно, спровоцирует конец цивилизации», вызвав глобальные климатические катастрофы», — сказал Геррит Л. Вершуур, астрофизик из Родс-колледжа в Мемфисе, штат Теннесси.

«Вообще говоря, первоначальное столкновение создает огромный огненный шар, который убивает любого, кто его видит. Затем пыль от удара и дым от пожаров опоясывают Землю, погружая нашу планету в так называемую ударную зиму», — сказал Вершуур.

В этот период небо заволокло бы таким количеством пыли и ядовитых газов, что растения больше не могли бы превращать солнечный свет в энергию посредством фотосинтеза. Растительная жизнь погибнет по всему миру, и животные вскоре последуют их примеру. Только очень маленькие и наземные животные (такие, как наши ранние предки-млекопитающие) имели шанс на выживание.

Понятно, что НАСА и другие космические агентства очень серьезно относятся к угрозе столкновения с астероидами, внимательно следя за тысячами потенциальных столкновений в нашей Солнечной системе. Хорошей новостью является то, что никакой потенциально опасный астероид не достигнет нашей планеты, по крайней мере, в ближайшие 100 лет.

И если потенциально опасный космический камень неожиданно изменит курс и попадет в поле зрения нашей планеты, НАСА тестирует план борьбы с ним.

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